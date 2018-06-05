Детские лагеря под Петрозаводском хотят сделать базами отдыха 

Петрозаводские дети этим летом смогут отдохнуть только в лагере «Старт». На сегодняшней встрече с сити-менеджером Ириной Мирошник журналисты поинтересовались, какое будущее ждет пригородные детские лагеря, которые в этом году так и не открылись.
Однозначно загородные лагеря не будут реализованы под какие-то другие цели. То есть их профильное назначение — отдых детей, спортсменов, жителей республики, это направление будет сохранено. К нам сейчас поступают предложения от инвесторов, которые готовы были бы обустроить эти базы по всем требованиям безопасности и современных других требований комфортности проживания. Юристы изучают поступающие предложения. Мы не торопимся принимать каких-то решений. Сначала должны все тщательно взвесить,
— сказала Мирошник.
Речь идет о том, что это будет отдых, но не обязательно детский?
— поинтересовался журналист портала «Карельские Вести». Мэр подтвердила, что речь может идти о семейном отдыхе. Другими словами, на месте детских лагерей могут появиться комфортабельные базы отдыха для небедных туристов, которые, конечно, могут взять с собой и детей. По поводу единственного оставшегося «в живых» лагеря «Старт» Мирошник сказала, что первая смена а нем начнется с 7 июня. По материалам: ptzgovorit.ru