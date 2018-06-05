Ещё
Детские лагеря под Петрозаводском хотят сделать базами отдыха
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Детские лагеря под Петрозаводском хотят сделать базами отдыха 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Петрозаводские дети этим летом смогут отдохнуть только в лагере «Старт». На сегодняшней встрече с сити-менеджером Ириной Мирошник журналисты поинтересовались, какое будущее ждет пригородные детские лагеря, которые в этом году так и не открылись.
Однозначно загородные лагеря не будут реализованы под какие-то другие цели. То есть их профильное назначение — отдых детей, спортсменов, жителей республики, это направление будет сохранено. К нам сейчас поступают предложения от инвесторов, которые готовы были бы обустроить эти базы по всем требованиям безопасности и современных других требований комфортности проживания. Юристы изучают поступающие предложения. Мы не торопимся принимать каких-то решений. Сначала должны все тщательно взвесить,
— сказала Мирошник.
Речь идет о том, что это будет отдых, но не обязательно детский?
— поинтересовался журналист портала «Карельские Вести». Мэр подтвердила, что речь может идти о семейном отдыхе. Другими словами, на месте детских лагерей могут появиться комфортабельные базы отдыха для небедных туристов, которые, конечно, могут взять с собой и детей. По поводу единственного оставшегося «в живых» лагеря «Старт» Мирошник сказала, что первая смена а нем начнется с 7 июня. По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Рост жертв преступлений на почве секса: мальчиков и девочек стало поровну Британцы 12 часов издевались над российским ребенком на границе Петрозаводский детский сад вошел в число лучших в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть65
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире1
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
06:43
Киношные штампы, рассмешившие учёных
Кино
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение