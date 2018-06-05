В Японии детям разрешили плакать

Британская газета The Telegraph сообщила об акции, которую решили провести во многих префектурах Японии: здесь развернули кампанию «Мы любим детей», в рамках которой поддержали семьи с плачущими на улице малышами. Власти призывают разрешить детям свободно плакать на улицах и в общественных местах. В ресторанах и магазинах развесили плакаты и наклейки с фразами «Плакать — это нормально».

Инициатива появилась из-за традиционной сдержанности японцев, которые стараются в общественных местах не привлекать к себе лишнего внимания. Люди, привыкшие вести себя тихо, обычно осуждают родителей, чьи дети устраивают истерики в магазинах, ресторанах и кафе. В некоторых общественных местах администрация даже вешает специальные таблички, запрещающие детям проявлять эмоции и шуметь.

Кроме того, жители японских кварталов часто жалуются на детский смех или громкие слезы, поэтому в городе закрываются детские сады и ясли. Японские мамы и папы постоянно вынуждены извиняться за поведение своих детей и чувствуют вину за «плохое воспитание» малышей. Однако правительство решило трансформировать восприятие детей в обществе и создавать условия, в которых растить детей станет значительно проще.

Задуматься о том, что в социальном плане нужно что-то менять, правительству пришлось после того, как в 2017 году в Японии родилось меньше миллиона человек. Это рекордно низкие показатели за последние годы. Губернаторы префектур считают, что постепенная смена моделей поведения поможет семьям решиться родить еще детей.

Удивительный факт, о котором упоминается в статье, касается того, что в Японии для женщин существуют так называемые «квоты на беременность»: чтобы родить ребенка, мать должна получить разрешение своего непосредственного начальника. Так, госпожа Саяко, воспитательница детского сада, в течение двух лет пыталась забеременеть, но у нее это не получалось. В какой-то момент ее позвала в кабинет директор и сообщила, что женщине нужно прекратить попытки, потому что ее «квота на беременность» уже пропущена.

В этих условиях поднять рождаемость и вовсе затруднительно, однако правительство страны надеется на перемены.

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