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Энергетики Западной Сибири провели Дни открытых дверей для детей
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Энергетики Западной Сибири провели Дни открытых дверей для детей 

Уралинформбюро 25 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В конце мая и начале июня во всех филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках Международного дня защиты детей прошли Дни открытых дверей. Мероприятие стало уже традиционным для компании. В 2018 году «двери открылись» в девятый раз.
2 июня 50 детей сотрудников аппарата управления МЭС Западной Сибири и Центрального предприятия посетили Центр подготовки персонала, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. Специалисты Магистральных электрических сетей провели для них уроки по профилактике электротравматизма и энергосбережению, показали и рассказали, как работает подстанционное оборудование, а также продемонстрировали спецтехнику — двухзвенный плавающий вездеход «Беркут-8» и гусеничный ДТ-30 «Витязь».
Посетителей научили также оказывать первую помощь пострадавшим. На примере робота «Гоши» дети самостоятельно пробовали спасти человека. В финале Дня открытых дверей для ребят выступили артисты научно-развлекательного шоу.
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