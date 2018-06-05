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Детская площадка с бесплатной анимацией
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Детская площадка с бесплатной анимацией 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
На базе отдыха Ихтиолог, в детском городке, каждую субботу с 12:00 до 13:00 маленьких гостей ждет увлекательное шоу со сказочными супер героями «Здравствуй, Лето!».
В детском городке есть все для того, чтобы сделать отдых детей не только радостным, но и познавательным: помимо батута, карусели, сказочного прудика и горки-избушки на территории есть контактный мини-зоопарк с декоративными кроликами, птичник с фазанами, породистыми курочками, пруд, где живут лебеди. Здесь же дети смогут посмотреть и на семью алтайских белок.
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