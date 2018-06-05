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Стерильная чистота в доме провоцирует лейкоз у детей
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Стерильная чистота в доме провоцирует лейкоз у детей 

Доктис 2 часа назад
Создание стерильной чистоты в доме, где растут маленькие дети, может сослужить последним очень плохую службу: как выяснили британские ученые, подобные условия могут спровоцировать у ребенка развитие лейкоза.
Работу, собравшую воедино данные 30 лет онкологических исследований, возглавил ведущий британский эксперт по лейкозу профессор Мел Гривз из лондонского Института исследований рака. Она стала самым всеобъемлющим трудом по лейкозу, наиболее часто встречающемуся у детей виду рака. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) особенно распространен в развитых странах, и заболеваемость им растет примерно на один процент в год.
«Наше исследование пришло к веским выводам, что ОЛЛ имеет четкую биологическую природу: его провоцируют разнообразные инфекции у предрасположенных детей, чья иммунная система должным образом не подготовлена, — говорит Гривз. — Самый важный вывод — что детский лейкоз, похоже, можно предотвратить. Скорее всего, механизм предотвращения тот же, что и у аутоиммунных заболеваний и аллергии: создавать условия для контакта ребенка с распространенными и неопасными микроорганизмами».
Исследование показало также, что ОЛЛ может вызывать генетическая мутация, предрасполагающая ребенка к болезни. Но таких детей всего около 1%. В остальных же случаях ОЛЛ особенно часто подстерегает детей, которые провели ранние годы в условиях стерильной чистоты и без постоянного контакта с другими малышами.
Работа была опубликована в журнале Nature Reviews Cancer.
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