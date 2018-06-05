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Волгоградцев научат создавать 3D-игры и мультфильмы
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Волгоградцев научат создавать 3D-игры и мультфильмы 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В библиотеке имени Горького в Волгограде открывается клуб «СтануГуру», в который приглашают будущих Гейтсов, Джобcов, Цукербергов и Касперских.
Как сообщает пресс-служба библиотеки, для подростков в возрасте 10-16 лет предусмотрено направление обучения Kodu Game Lab. В рамках него детей научат создавать 3D-игры и научат основам программирования.
В рамках программы Alice детей обучат программированию мультфильмов, игр и анимации в трехмерной среде Alice. Занятия рассчитаны на ребят в возрасте от 6 до 12 лет.
На занятия по PencilCode приглашаются подростки от 12 до 18 лет. На них они изучат блочное программирование.
Для детей от 6 до 19 лет предусмотрены занятия по мобильной грамотности.
Для пришкольных лагерей есть отдельная программа с занятиями по «Безопасному интернету», «Мобилизации в кармане» и не только.
Все занятия будут бесплатными. Проходить они будут в будние и выходные.
Всех желающих посетить занятия просят зарегистрироваться на сайте библиотеки здесь.
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