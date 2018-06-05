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В Севастополе появится центр для одарённых детей
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В Севастополе появится центр для одарённых детей 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Севастополе будет создан новый образовательный центр для одарённых детей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе посещения детского оздоровительного центра «Ласпи» в Севастополе.
Открывая первую смену, она поздравила ребят с тем, что они отдыхают именно в этом центре. Спикер обратила внимание на то, как преобразился центр, выросли новые корпуса, отремонтированные прежние, благоустроена территории и т.д. «Есть большие планы по развитию „Ласпи“ — чтобы он был круглогодичным», — заметила Валентина Матвиенко.
Она также сообщила, что на базе «Ласпи» будет создан круглогодичный образовательный центр для одарённых детей. В правительстве Севастополя подтвердили такие планы — центр может появиться уже к 2020 году.
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