Детский «телефон доверия» реально работает?

В очередной раз попалась на глаза социальная реклама про детский «телефон доверия». Давно хочу спросить: это что, реально работает, дети звонят?

— В первые годы работы детского телефона доверия мы отмечали, что дети часто опасаются звонить, — говорит руководитель экстренной психологической помощи по телефону в Алтайском крае Ирина Агальцова. — Опасения были связаны с боязнью, что узнают родители и будут ругать, что страшно доверять незнакомому человеку — консультанту. Сейчас такие высказывания практически не встречаются… Самой многочисленной аудиторией, которая обращается на телефон доверия, являются подростки 12-14 лет, их обращения составляют 70-80% от общего количества звонков от детей.

На этот телефон звонят и родители, обеспокоенные отношениями с детьми; это примерно 15% обратившихся. Агальцова отмечает, что в последние три года на 10% возросло количество обращений-сообщений от взрослых абонентов о жестоком обращении с детьми. Все эти сигналы с согласия абонентов передаются на проверку в органы опеки и попечительства.

Напомним, единый общероссийский номер детского телефона доверия — 8-800-2000-122. По информации офсайта региона, в крае круглосуточно работают семь его линий. С 2010 г. алтайские консультанты приняли более 260 тысяч обращений.