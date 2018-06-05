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Детский «телефон доверия» реально работает?
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Детский «телефон доверия» реально работает? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
В очередной раз попалась на глаза социальная реклама про детский «телефон доверия». Давно хочу спросить: это что, реально работает, дети звонят?
— В первые годы работы детского телефона доверия мы отмечали, что дети часто опасаются звонить, — говорит руководитель экстренной психологической помощи по телефону в Алтайском крае Ирина Агальцова. — Опасения были связаны с боязнью, что узнают родители и будут ругать, что страшно доверять незнакомому человеку — консультанту. Сейчас такие высказывания практически не встречаются… Самой многочисленной аудиторией, которая обращается на телефон доверия, являются подростки 12-14 лет, их обращения составляют 70-80% от общего количества звонков от детей.
На этот телефон звонят и родители, обеспокоенные отношениями с детьми; это примерно 15% обратившихся. Агальцова отмечает, что в последние три года на 10% возросло количество обращений-сообщений от взрослых абонентов о жестоком обращении с детьми. Все эти сигналы с согласия абонентов передаются на проверку в органы опеки и попечительства.
Напомним, единый общероссийский номер детского телефона доверия — 8-800-2000-122. По информации офсайта региона, в крае круглосуточно работают семь его линий. С 2010 г. алтайские консультанты приняли более 260 тысяч обращений.
АиФ — Алтай: последние новости
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