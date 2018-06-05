В Севастополе создадут центр для одаренных детей, заявила Матвиенко

Матвиенко находится с рабочим визитом в Крыму. Первым местом в программе визита стал центр «Ласпи».

"Есть большие планы по дальнейшему развитию центра «Ласпи», чтобы он был круглогодичным, чтобы здесь был центр для одарённых детей", — сказала Матвиенко на открытии летней смены детского оздоровительного центра.

По ее словам, центр «Ласпи» в его нынешнем виде можно с полным правом рассматривать как шаг в практическом осуществлении программы Десятилетия детства.

При этом в правительстве Севастополя уточнили, что создание образовательного центра для одаренных детей планируется к 2020 году.

Детский оздоровительный центр «Ласпи», площадью 16,5 га, расположен в 30 км от Севастополя в сторону Ялты, в Ласпинской бухте. Центр был открыт в 1957 году. К 2020 году планируется увеличить мощности «Ласпи», чтобы там могли отдыхать до 750 детей в смену.