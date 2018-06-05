Ура, каникулы! Летний отдых обязательно будет

Радость от начавшихся каникул, самых любимых школярами всех поколений, кажется, не способны омрачить даже капризы погоды.

Особенно у тех ребят, которые точно знают, где и как будут отдыхать.

В городе и на просторах

По информации краевого Минобразования, летом школьников готовятся принять более девятисот организаций отдыха и оздоровления. В том числе 619 лагерей с дневным пребыванием, 63 загородных и санаторно-оздоровительных лагеря, семь детских санаториев и шесть палаточных лагерей. По предварительным данным, организованным отдыхом во время каникул будет охвачено почти 185 тысяч школьников от семи до 15 лет включительно.

По словам начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки региона Ольги Плешковой, наиболее популярный и востребованный вид отдыха — лагеря с дневным пребыванием (раньше их называли пришкольными площадками, — ред.). Совершенно точно, что они будут заполнены стопроцентно. Фактическая стоимость путёвки в такие лагеря от 1100 рублей в сельской местности до 3500 рублей в городах.

А средняя стоимость путёвки в загородные лагеря на этот год установлена в размере 14400 рублей. Она рассчитана с учётом современных требований к условиям и качеству отдыха и оздоровления детей, физиологических норм их питания, сложившихся цен на продукты питания, товары и услуги. Но фактическая стоимость путёвки составляет от 12500 рублей в сельской местности до 16500 в городской. Напомним, родители, как и прежде, могут рассчитывать на «софинансирование» детского отдыха в загородных лагерях из регионального бюджета.

В «загород» на сегодня выкуплено около 60% заявленных путёвок на все смены, на первую реализованы практически все. Согласно заранее сформированному графику открытия загородных лагерей, с первого по 10 июня планируется начать сезон в 19 из них, с 10 по 20 июня — в 41-м. Три лагеря, попавшие в первой волны паводковую зону, откроют ближе к июлю. В министерстве отмечают, что из-за погодных условий возможна корректировка дат заезда.

Безопасность проверят «под лупой»

Сейчас все детские лагеря проверяются на предмет их готовности надзорными органами. Специалисты регионального Роспотребнадзора , к примеру, проводят выездные проверки с отбором проб питьевой воды на исследование по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, почвы — по паразитологическим показателям безопасности, а также исследования воды открытых водоёмов, где — при хорошей погоде, конечно, — будут купаться дети.

По словам Ольги Плешковой, в ходе проверок особое внимание уделяется соблюдению основных требований пожарной безопасности режимного и капитального характера: лагеря, в которых не соблюдены нормы и правила противопожарной безопасности, не будут допущены к работе.

В министерстве нас также заверили, что будет продолжена практика работы по выявлению несанкционированных детских оздоровительных лагерей (в т. ч. религиозной направленности). И напомнили, что в первую очередь контроль за всеми летне-досуговыми организациями в муниципальных образованиях обеспечивают органы местного самоуправления.

К слову

В регионе активно развивают туристический отдых детей. По информации министра образования региона Александра Жидких, во время летней оздоровительной кампании более 200 тысяч школьников посетят в городах и районах края краеведческие клубы, музеи, около 34 тысяч детей станут участниками увлекательных площадок, квестов и других мероприятий. В частности, краевым центром детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» подготовлены 34 программы продолжительностью от 3 до 7 дней по направлениям: туризм, краеведение, геология, этнография и др.

Кроме того, в крае пройдут разнообразные профильные смены, информацию о которых можно найти на сайте «Алтайские каникулы». Также в регионе создан портал «Детский туризм на Алтае». Он содержит сведения о туристических маршрутах по Большому Алтаю, экскурсиях для школьников в рамках образовательного проекта «Живые уроки» и другую полезную информацию для учителей и родителей.