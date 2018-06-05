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В Серебряном бору проведут бесплатный мастер-класс для детей
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В Серебряном бору проведут бесплатный мастер-класс для детей 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В четверг, 21 июня, на территории памятника природы «Серебряный бор» в Хорошево-Мневниках пройдет творческий мастер-класс для детей «Ручное солнышко». Об этом сообщается в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— Мастер-класс рассчитан на детей от шести лет и будет приурочен ко Дню летнего солнцестояния, — рассказали в Дирекции природной территории «Серебряный бор».
Мероприятие продлится с 13.00 до 14.00. Вход свободный. Адрес: ул. Таманская, 2а. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 199-01-10. (мо)
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