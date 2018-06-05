В июне на улице Народного Ополчения организуют бесплатные занятия для детей

В филиалах Дома культуры «Берендей» Хорошево-Мневников в июне организуют бесплатные занятия для детей.

Расписание занятий:

6 июня, 16.30–17.30 — знакомство с цветом, цветовые сочетания (6+);

13 июня, 16.30–17.30 — пластилинопластика «Насекомые» (6+);

20 июня, 16.30–17.30 — пуантилизм «Букет цветов» (6+);

25 июня, 16.00–17.30 — мастер-классы по мягкой игрушке и лоскутной технике с элементами валяния из шерсти (6+);

27 июня, 16.30–17.10 — занятия для малышей «Музыкальные ритмы» (3+);

27 июня, 17.00–18.00 — природные материалы «Сказочные герои» (6+).

Участие бесплатное. Адрес: ул. Народного Ополчения, д. 12, корпус 3 и корпус 4. Телефон для справок: 8 (495) 947-06-64. (мо)