Ещё
В июне на улице Народного Ополчения организуют бесплатные занятия для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В июне на улице Народного Ополчения организуют бесплатные занятия для детей 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В филиалах Дома культуры «Берендей» Хорошево-Мневников в июне организуют бесплатные занятия для детей.
Расписание занятий:
6 июня, 16.30–17.30 — знакомство с цветом, цветовые сочетания (6+);
13 июня, 16.30–17.30 — пластилинопластика «Насекомые» (6+);
20 июня, 16.30–17.30 — пуантилизм «Букет цветов» (6+);
25 июня, 16.00–17.30 — мастер-классы по мягкой игрушке и лоскутной технике с элементами валяния из шерсти (6+);
27 июня, 16.30–17.10 — занятия для малышей «Музыкальные ритмы» (3+);
27 июня, 17.00–18.00 — природные материалы «Сказочные герои» (6+).
Участие бесплатное. Адрес: ул. Народного Ополчения, д. 12, корпус 3 и корпус 4. Телефон для справок: 8 (495) 947-06-64. (мо)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
В Серебряном бору проведут бесплатный мастер-класс для детей В Серебряном бору прочтут «сказки под сосной» В Доме культуры «Берендей» провели праздник «Город детства»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть65
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире1
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
06:43
Киношные штампы, рассмешившие учёных
Кино
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение