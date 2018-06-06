В детской тушинской больнице прошел фестиваль «Здоровье и безопасность детей»

1 июня в парке городской клинической больницы имени З. А. Башляевой на ул. Героев Панфиловцев прошёл III Московский ежегодный фестиваль «Здоровье и безопасность детей». Место для праздника было выбрано не случайно — это одна из крупнейших больниц в Москве, ежегодно в ней проходят лечение свыше 170 тысяч детей.

— За последние семь лет в медицине многое изменилось, — сказала Татьяна Мухтасарова, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, открывшая фестиваль. — Улучшилось оснащение больниц и поликлиник.

После официальной части на сцену поднялись и маленькие артисты, и взрослые. Среди них были Денис Майданов , Варвара, Митя Фомин . В фестивале приняли участие и «Ночные волки» с байкер-шоу. На празднике можно было не только смотреть концерт, но и бесплатно угощаться гречневой кашей или заходить в павильоны здоровья. Там детей осматривали педиатры, нефрологи, гастроэнтерологи, лоры, окулисты и другие специалисты. Одновременно проходили мастер-классы по росписи в технике «гжель», тренинг по английскому языку.

— Мы проводим мастер-класс по вязанию жёлтых солнышек, чтобы потом отдать их в детский перинатальный центр, — рассказала представительница Благотворительного фонда помощи детям, рождённым на раннем сроке «Подари солнечный свет».

Маленькие гости фестиваля также посетили выставку пожарно-спасательной техники «Мы первыми приходим на помощь», уникальную экспозицию старинных пожарных касок «Назад в прошлое», увидели коллекцию мин и узнали, что делать в случае их находки.