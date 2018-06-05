В Красноселькупе школьники снимут фильм-воспоминание о детях войны

Воссоздать историю страны по воспоминаниям детей, переживших Великую Отечественную войну, Красноселькупская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов начала новый проект «Дети войны», получивший грантовую поддержку из окружного бюджета.

В течение двух лет волонтеры, поисковики и занимающиеся научно-исследовательской работой школьники встретятся с жителями района, детьми, пережившими военное лихолетье. Итогом проекта станет документальный фильм-воспоминание, фотоальбом и книга-воспоминание «Дети войны».

«Вообще идея проекта родилась в 2016 году — летом участники пришкольного лагеря ходили к ветеранам, помогали им, слушали их воспоминания. Лето закончилось, а идея осталась — уж очень она пришлась всем по душе. Сами понимаете, ветеранов уж почти совсем не осталось, дети войны тоже уходят, а вместе с ними и воспоминания… Когда начинали проект у нас, в Красноселькупском районе жили 48 человек, родившихся перед войной, пока его писали — трое умерли… А их воспоминания очень нужны современной молодежи. Вот так по крупицам и собираем историю, чтобы знали об ужасах войны и помнили, что это никогда не должно повториться», — рассказала председатель организации Галина Шипицына.

На средства гранта общественники закупят видеокамеру, работать на которой будут школьники. Именно они составят и зададут вопросы, интересные современной молодежи. Завершится проект в конце 2019 года.