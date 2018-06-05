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«Педагог до сих пор в шоке»: в гимназии № 39 рассказали, как произошло ЧП с ребенком в метро
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«Педагог до сих пор в шоке»: в гимназии № 39 рассказали, как произошло ЧП с ребенком в метро 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мальчик, ногу которого зажевало эскалатором в екатеринбургской подземке, вместе с другими детьми возвращался с экскурсии из областного краеведческого музея. Об этом Е1.RU рассказали во французской гимназии № 39, где работает школьный лагерь, в который ходил ребенок. Сам мальчик учится в школе № 175.
Вместе с детьми в тот день было два педагога гимназии № 39: молодой физрук Сергей Игоревич Немов и учительница начальных классов Валерия Григорьевна Онухова, которая преподает 45 лет, а в этом учебном заведении работает уже 24 года. Именно Валерия Григорьевна упала с эскалатора, когда произошло ЧП.
После случившегося педагог написала объяснительную. От работы ее не отстранили, сегодня она продолжает заниматься с детьми.
Поговорить с Валерией Григорьевной нам не удалось. Руководство гимназии объяснило, что женщина до сих пор в шоке от случившегося. Директор гимназии Наталья Стихина сейчас находится в отпуске. Вместо нее ситуацию комментирует её заместитель.
— В объяснительной педагог написала, что повернулась спиной к спуску эскалатора, так как услышала какой-то шум, крик, — рассказала Е1.RU исполняющая обязанности директора гимназии № 39 Эльвира Нигаматова. — Она обернулась, чтобы выяснить, что произошло, но не успела разобраться, так как упала. До сих пор непонятно, что именно произошло в тот момент. Мы организовали собственное расследование, результаты которого будут известны через 15 дней. Сама Валерия Григорьевна очень переживает за состояние и здоровье ребенка.
В школу приезжали представители следственного комитета, которые изучили документы о работе детского лагеря. Сегодня следователи работали и на станции «Площадь 1905 года», где произошел инцидент. Они внимательно изучали механизм работы эскалатора.
В пресс-службе СК по Свердловской области о предварительных результатах проверки пока не сообщают.
В гимназии рассказали, что ежедневно созваниваются с мамой мальчика, чтобы узнать о его здоровье.
— Мы очень рады, что операция прошла стабильно, — говорит Эльвира Нигаматова. — Надеемся на скорейшее выздоровление мальчика.
Инцидент произошел вчера днем, когда десятилетний мальчик с другими детьми и воспитательницей детского лагеря гимназии № 39 были в метро. Случившееся сняла камера наблюдения. На записи видно, как воспитательница первая спускается по эскалатору. Дети выстроились за ней. Женщина не смотрит под ноги, она стоит спиной и что-то говорит детям. В момент, когда нужно сойти с движущейся лестницы, воспитательница падает. Дети, которые едут за ней, не успевают сойти с движущегося эскалатора. Увидев случившееся, сотрудница метро останавливает эскалатор, но в этот момент ногу одного из детей заматывает.
Вчера мальчика прооперировали. Его состояние удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.
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