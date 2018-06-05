Уроки хоровода для детей и молодежи будут проводиться на улице Лескова летом

Творческие уроки для детей и взрослых под названием «Хоровод» пройдут в территориальной клубной системе «Товарищ» нынешним летом. Даты его проведения — 4—13 июня и 21—30 августа.

— Все желающие могут разучить народный танец. Мероприятие направлено на популяризацию хореографического искусства. Участники познакомятся с элементами народных танцев, танцевальной техникой, разучат основные движения хоровода, — говорится в сообщении организатора.

Занятия рассчитаны на детей и взрослых в возрасте от пяти до 25 лет и будут проводиться по адресу улица Лескова, 30, корп.1 на бесплатной основе. Узнать подробности и записаться можно по телефону 8 (499) 205-45-90. (ак)