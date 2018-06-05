Московским школьникам и студентам, подрабатывающим летом, необходимо зарегистрироваться в Пенсионном фонде

Студентам и школьникам, подрабатывающим летом, необходима регистрация в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Об этом сообщили в Главном управлении ПФР №10 по г. Москве и Московской области.

«За студентов и школьников, подрабатывающих во время летних каникул, например, в детских лагерях отдыха или экологических отрядах, работодатели обязаны уплатить страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС), — сообщают в пресс-службе Главного управления ПФР №10 по г. Москве и Московской области, — поэтому наличие у юных работников свидетельства со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) — зеленой карточки, носит обязательный характер».

Страховые взносы, уплаченные за юных работников, будут учитываться на их индивидуальном лицевом счете. Это необходимо для того, чтобы защитить пенсионные права молодых работников, так как впоследствии эти данные будут учитываться при назначении или перерасчете их пенсии.

С 2012 года родители обязаны регистрировать своих детей в системе обязательного пенсионного страхования. Прежде всего, это касается детей и подростков, еще не зарегистрированных в качестве застрахованных лиц.

«Для получения СНИЛСа необходимо обратиться в территориальные органы ПФР или МФЦ, причем для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет, родители обращаются сами, при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Регистрация же детей в возрасте от 14 лет осуществляется на основании паспорта ребенка при его личном присутствии», — уточнили в Главном управлении ПФР №10.

Более подробную информацию о порядке получения СНИЛС молодые граждане и их родители могут получить по телефону «горячей линии» 8 (495) 987-88-65 или на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации» http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/.