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Дети из Коптева присоединились к празднику в честь открытия «Московской смены»
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Дети из Коптева присоединились к празднику в честь открытия «Московской смены» 

Управа района Коптево города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На этой неделе подопечные Центра социальной помощи семье и детям «Коптево» посетили интерактивное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей и открытию программы активного детского отдыха «Московская смена» в Екатерининском парке.
«Ребята приняли участие в модульной программе «Код твоей безопасности». Дети смогли попробовать свои силы в различных нестандартных ситуациях, научились собирать палатку, переносить на носилках раненых, вспомнили множество лекарственных растений, которые растут в лесу и многое другое», — говорится на официальном сайте ЦСПСиД Коптева.
В конце мероприятия собравшиеся поучаствовали во флешмобе и получили памятные сувениры.
Напомним, проект «Московская смена» создан для организации летнего досуга столичных школьников от 7 до 14 лет. Отдых проходит в школах и спортшколах, а также в организациях соцзащиты. (жм)
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