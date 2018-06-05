Дети из Коптева присоединились к празднику в честь открытия «Московской смены»

На этой неделе подопечные Центра социальной помощи семье и детям «Коптево» посетили интерактивное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей и открытию программы активного детского отдыха «Московская смена» в Екатерининском парке.

«Ребята приняли участие в модульной программе «Код твоей безопасности». Дети смогли попробовать свои силы в различных нестандартных ситуациях, научились собирать палатку, переносить на носилках раненых, вспомнили множество лекарственных растений, которые растут в лесу и многое другое», — говорится на официальном сайте ЦСПСиД Коптева.

В конце мероприятия собравшиеся поучаствовали во флешмобе и получили памятные сувениры.

Напомним, проект «Московская смена» создан для организации летнего досуга столичных школьников от 7 до 14 лет. Отдых проходит в школах и спортшколах, а также в организациях соцзащиты. (жм)