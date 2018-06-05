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В детском саду на Окской состоялся праздник Нептуна
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В детском саду на Окской состоялся праздник Нептуна 

Управа Рязанского района 40 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
Детский праздник Нептуна состоялся в дошкольном отделении №8 школы №2090, которое расположено на улице Окской в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Все конкурсы, игры и состязания сопровождали яркие морские жители: водяной, рыбки, русалки, лягушки. Дети были рады встрече с могучим властелином морей и океанов — царем Нептуном — и его дочками. Праздник прошел весело, задорно. Герои праздника играли с детьми, пели песни и танцевали, — отметил представитель администрации.
Добавим, что дошкольное отделение №8 находится по адресу улица Окская, дом 46, корпус 2. (мю)
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