Ещё
Порядка 4,5 тыс. детей из Подмосковья отдохнут в Крыму этим летом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Порядка 4,5 тыс. детей из Подмосковья отдохнут в Крыму этим летом 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
В оздоровительных детских лагерях Крыма этим летом отдохнут порядка 4,5 тысяч ребят из Подмосковья, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
«В Крым поедут 4,5 тысячи детей. Первая смена детей в Крым уже уехала, это 762 человека», — сказала Фаевская.
Она добавила, что в оздоровительные лагеря Краснодарского края отправят порядка 4 тысяч детей.
В детских оздоровительных лагерях Московской области на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.
РИАМО: последние новости
Бесплатный мастер‑класс по декорированию цветочного горшка пройдет 8 июня в Орехово‑Зуеве Москвичи могут оформить справки для поездки в детские лагеря в любой поликлинике Воробьев поручил обеспечить все меры безопасности в детских лагерях Подмосковья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть65
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
06:43
Киношные штампы, рассмешившие учёных
Кино
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение