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Цикл летних уличных праздников в районе откроет «Московское лето в Богородском»
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Цикл летних уличных праздников в районе откроет «Московское лето в Богородском» 

Официальный сайт управы района Богородское 28 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Большая интерактивная и развлекательная программа соберет детей и взрослых из Богородского и соседних районов ВАО.
Досуговый центр «Богородское» приступает к подготовке и проведению летних спортивно-развлекательных уличных праздников. Первый из них «Московское лето в Богородском» состоится в четверг, 7 июня, в народном парке «Янтарная горка».
Для детей самого разного возраста тренеры секций, руководители студий досугового центра и волонтеры проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а также подвижные игры, эстафеты и викторины. В это время взрослые смогут поиграть в настольный теннис и заняться другими физическими упражнениями в спортивном городке парка.
В течение всего праздника в парке также будет проходить детская дискотека, которая по традиции пользуется большой популярностью среди юных жителей района.
Начало праздника в 16:30 по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8.
Участие свободное.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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