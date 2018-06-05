Цикл летних уличных праздников в районе откроет «Московское лето в Богородском»

Большая интерактивная и развлекательная программа соберет детей и взрослых из Богородского и соседних районов ВАО.

Досуговый центр «Богородское» приступает к подготовке и проведению летних спортивно-развлекательных уличных праздников. Первый из них «Московское лето в Богородском» состоится в четверг, 7 июня, в народном парке «Янтарная горка».

Для детей самого разного возраста тренеры секций, руководители студий досугового центра и волонтеры проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а также подвижные игры, эстафеты и викторины. В это время взрослые смогут поиграть в настольный теннис и заняться другими физическими упражнениями в спортивном городке парка.

В течение всего праздника в парке также будет проходить детская дискотека, которая по традиции пользуется большой популярностью среди юных жителей района.

Начало праздника в 16:30 по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8.

Участие свободное.