Ещё
Программа «Московская смена» стартовала в школе №2094
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Программа «Московская смена» стартовала в школе №2094 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Школьники от семи до 14 лет, проживающие в Измайлове, будут с пользой проводить время в летнем лагере, а мамам и папам не придется волноваться за них.
На базе школы №2094 (Измайловский бульвар, д. 7) в пятницу, 1 июня, начала работать летний городской лагерь «Московская смена». Детей здесь ждут творческие мастер-классы, спортивные игры на открытом воздухе и познавательные программы по математике, английскому языку, истории, шахматам и шашкам. Помимо этого для детей подготовлены тематические экскурсии.
Как сообщалось ранее, этим летом время работы образовательной «Московской смены» продлили с девяти часов утра до семи вечера по будним дням, дети обеспечиваются трехразовым питанием. Таким образом, ребенок будет находиться под постоянным присмотром, а все время пребывания в летнем лагере будет расписано поминутно.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
В Измайловском Кремле состоялся веселый детский праздник Измайловские дошколята простились с детским садом С культурой традиционных боевых искусств Японии познакомились студенты спортивного вуза
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить11
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Ляпы в советских кинохитах10
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение