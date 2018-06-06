Программа «Московская смена» стартовала в школе №2094

Школьники от семи до 14 лет, проживающие в Измайлове, будут с пользой проводить время в летнем лагере, а мамам и папам не придется волноваться за них.

На базе школы №2094 (Измайловский бульвар, д. 7) в пятницу, 1 июня, начала работать летний городской лагерь «Московская смена». Детей здесь ждут творческие мастер-классы, спортивные игры на открытом воздухе и познавательные программы по математике, английскому языку, истории, шахматам и шашкам. Помимо этого для детей подготовлены тематические экскурсии.

Как сообщалось ранее, этим летом время работы образовательной «Московской смены» продлили с девяти часов утра до семи вечера по будним дням, дети обеспечиваются трехразовым питанием. Таким образом, ребенок будет находиться под постоянным присмотром, а все время пребывания в летнем лагере будет расписано поминутно.