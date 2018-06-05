Бесплатный мастер‑класс по декорированию цветочного горшка пройдет 8 июня в Орехово‑Зуеве

Восьмого июня, юных жителей Орехово-Зуева и их родителей приглашают на бесплатный мастер-класс по декорированию цветочного горшка, сообщается на странице детской библиотеки «Аз-Буки» в соцсети «ВКонтакте».

«Желательно принести с собой мешковину, кружево, шпагат для обмотки, разные пуговицы, клей», — говорится в сообщении.

По информации Орехово-Зуевского информагентства, приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет и их родители. Мероприятие организовано детским клубом по интересам «Островок». Мастер-класс начнется в 17:00 8 июня по адресу: Орехово-Зуево, детская библиотека «Аз-Буки», улица Галочкина, дом №6.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 (496) 422-24-91.