Ещё
Бесплатный мастер‑класс по декорированию цветочного горшка пройдет 8 июня в Орехово‑Зуеве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Бесплатный мастер‑класс по декорированию цветочного горшка пройдет 8 июня в Орехово‑Зуеве 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Восьмого июня, юных жителей Орехово-Зуева и их родителей приглашают на бесплатный мастер-класс по декорированию цветочного горшка, сообщается на странице детской библиотеки «Аз-Буки» в соцсети «ВКонтакте».
«Желательно принести с собой мешковину, кружево, шпагат для обмотки, разные пуговицы, клей», — говорится в сообщении.
По информации Орехово-Зуевского информагентства, приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет и их родители. Мероприятие организовано детским клубом по интересам «Островок». Мастер-класс начнется в 17:00 8 июня по адресу: Орехово-Зуево, детская библиотека «Аз-Буки», улица Галочкина, дом №6.
По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 (496) 422-24-91.
РИАМО: последние новости
Порядка 4,5 тыс детей из Подмосковья отдохнут в Крыму этим летом Москвичи могут оформить справки для поездки в детские лагеря в любой поликлинике Дети из Москвы отправились в загородные лагеря на отдых в первую смену
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть65
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
06:43
Киношные штампы, рассмешившие учёных
Кино
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение