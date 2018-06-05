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Петербуржцы смогут заранее узнать о качестве детских лагерей
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Петербуржцы смогут заранее узнать о качестве детских лагерей 

Парламентская газета 11 минут назад
Фото: Парламентская газета
Детские лагеря отдыха могут приравнять к отелям — если не по статусу, то хотя бы по возможности заранее узнать, что из себя представляет место, куда родители собрались отправить ребёнка на лето. Это произойдёт, если депутаты петербургского Заксобрания примут законопроект о повышении качества работы лагерей. Его уже одобрил Комитет парламента по законодательству.
Документ предписывает городским ведомствам размещать на своих сайтах все обращения, которые пишут недовольные родители. Разумеется, с ответами должностных лиц. И тогда взрослые, покупая путёвку в лагерь, смогут увидеть, на какие места отдыха больше всего жалоб, что за претензии, устранены ли недостатки.
«Жалобы, касающиеся отдыха и оздоровления, будут поступать в единый орган, который этим будет заниматься, — объяснил суть законопроекта его автор Денис Четырбок. — Конечно, в идеале было бы создать единый реестр, чтобы люди не были заложниками разросшихся государственных структур, а понимали куда обращаться и где смотреть. Возможно, это будет либо Комитет по образованию, либо Комитет по социальной политике, либо Комитет по здравоохранению. Правительство города своим актом определит ответственного за эту работу».
На рассмотрение обращений будет отводиться двадцать дней — и на сайте рядом с жалобой появится ответ на неё. А если какой-то из лагерей соберёт много негативных отзывов, власти обязаны будут незамедлительно отреагировать: в такие лагеря отправят проверки.
«Есть много сайтов, на которых мы можем перед отпуском ознакомиться с отзывами о конкретной гостинице, обо всех плюсах и минусах её работы, — привёл сравнение Четырбок. — Также должно быть и с детскими лагерями. Родители должны иметь возможность получить полную информацию о заведении, куда они собираются отправить своего ребёнка».
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