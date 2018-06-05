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На фестивале в Белгороде собрали 20 тысяч рублей на лечение ребенка
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На фестивале в Белгороде собрали 20 тысяч рублей на лечение ребенка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На фестивале «Живи» активисты молодёжной организации «Новое поколение» при поддержке «Ростелекома» собрали более 20 тысяч рублей на лечение ребёнка с задержкой психо-речевого развития.
Фестиваль прошел 3 июня в ресторане «Мезонин» уже в четвертый раз. Его участниками стали около 200 человек. Вырученные с продажи билетов деньги передали на лечение пятилетнего Владислава Самко, у которого врачи диагностировали задержку психо-речевого развития с элементами аутизма.
«Мы сделали семейный фестиваль, чтобы он был интересен сразу и детям, и родителям. У нас работали интерактивные площадки, которые менялись каждый час, чтобы наши гости на фестивале находили себе интересные занятия. Отдельное направление, на которое мы сделали упор, — лекторий для родителей, чтобы они тоже узнали для себя новую информацию, которая им в дальнейшем обязательно пригодится», — рассказала организатор фестиваля «Живи!», активист «Нового поколения» Ксения Коновалова.
На фестивале свою площадку организовали сотрудники компании «Ростелеком».
«Мы понимаем, как родителям важно быть уверенными, что их ребёнок даже в интернете находится в безопасности, что все сайты, которые он посещает, помогают ему познавать мир и всесторонне развиваться, а не вовлекают его в какие-то сомнительные вещи. Поэтому мы поддержали волонтёрский проект и тоже решили внести свою лепту в этот большой семейный праздник. Наши специалисты рассказали пришедшим на фестиваль «Живи» о простейших правилах безопасности в интернете. Добрые дела и подобные проекты меняют мир к лучшему», — рассказал директор Белгородского филиала «Ростелекома» Григорий Кузьменко.
Кроме этого, родители послушали лекцию по профориентации, на которой взрослые и подростки смогли узнать больше о современных профессиях и тех навыках, которые уже сейчас нужно развивать, чтобы в будущем стать высококвалифицированными специалистами.
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