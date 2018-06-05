РЖД передаст в собственность Псковской области четыре детских сада в течение года

"Всего четыре садика будет, которые перейдут в муниципальную собственность из ведения ОАО «РЖД», это произойдет в течение ближайшего года. По договоренности врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД» — прим. ТАСС) детский сад в поселке Дно [на 95 мест] уже передан в муниципальную собственность. На сегодняшний день в стадии передачи находится детский сад в Великих Луках, мы продолжаем вести переговоры по вопросу передачи еще двух учреждений: в Пскове и Новосокольниках", — сказал собеседник агентства, добавив, что таким образом регион получит еще 150 мест для дошкольников.

Он также уточнил, что в детском саду в поселке Дно сейчас занимаются около 70 детей, чьи родители работают в ОАО «РЖД». «Остальные семьи были вынуждены водить детей в другие учреждения из-за повышенной родительской платы. Теперь ее размер соответствует уровню муниципального учреждения дошкольного образования.

По данным начальника областного управления образования, сейчас в очереди на получение мест в детские сады находится почти 10 тыс. детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. „По данным электронной очереди в Пскове и Псковском районе числятся почти 8 тыс. детей в возрасте от 2 мес до 3 лет. В Великих Луках, южной столице регионе, в очереди 1800 детей. Поэтому, введение новых мест для нас актуально, тем более, что детские садики, которые нам передает „РЖД“, будут заполняться в основном детьми в возрасте до 1,5 лет“, — сказал Седунов.

Решить проблему очереди

Как сообщалось ранее, в 2018 году регион получит 244 млн рублей из федерального бюджета, которые будут направлены в том числе на реализацию проектов по строительству детских садов в Пскове. Кроме того, власти Псковской области рассчитывают получить из федерального бюджета около полумиллиарда рублей на строительство детских садов в регионе до 2021 года, за счет чего намерены ликвидировать очередь в детские сады для детей всех возрастов. Сейчас на территории региона 157 действующих общеобразовательных школ и 110 детских садов.

В Пскове проживает около 40 тыс. детей в возрасте от 1,5 до трех лет. Псковская область участвует в программе по повышению доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста, по поручению президента России к 2021 году она должна стать стопроцентной.