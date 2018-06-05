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Сенаторы возьмут на контроль безопасность детского отдыха
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Сенаторы возьмут на контроль безопасность детского отдыха 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Сенаторы возьмут на контроль безопасность детского летнего отдыха в этом году, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы в прошлом году мониторили, ситуация (с безопасностью отдыха — ред.) была существенно лучше. В этом году сенаторы также в каждом регионе продолжат мониторинг организации летней оздоровительной кампании отдыха детей", — сказала Матвиенко журналистам в Севастополе.
По ее словам, осенью, по итогам оздоровительной летней кампании, будет предоставлен общий доклад.
"Вопросы здоровья детей и безопасности — это самый главный вопрос", — подчеркнула Матвиенко.
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