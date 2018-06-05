Сенаторы возьмут на контроль безопасность детского отдыха

"Мы в прошлом году мониторили, ситуация (с безопасностью отдыха — ред.) была существенно лучше. В этом году сенаторы также в каждом регионе продолжат мониторинг организации летней оздоровительной кампании отдыха детей", — сказала Матвиенко журналистам в Севастополе.

По ее словам, осенью, по итогам оздоровительной летней кампании, будет предоставлен общий доклад.

"Вопросы здоровья детей и безопасности — это самый главный вопрос", — подчеркнула Матвиенко.