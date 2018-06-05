Открытие «Московской смены» прошло в кризисном центре на улице Дубки

В кризисном центре помощи женщинам и детям, который расположен на улице Дубки, стартовала «Московская смена». На протяжении всего лета здесь будут проходить развивающие занятия и спортивные соревнования для школьников, проживающих в Тимирязевском. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Мы постарались сделать открытие лагеря интересным, чтобы нашим подопечным с первых минут стало понятно, какой увлекательный отдых их ждет. Для школьников подготовили развлекательную программу в формате квеста, провели флешмоб и мастер-классы, — поделился представитель администрации.

Напомним, что «Московская смена» — это программа летнего отдыха для школьников, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья. (мю)