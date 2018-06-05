Ученый объяснил опасность гаджетов для детей

Член Королевского общества медицины Великобритании, доктор философии Арик Сигман заявил, что родители должны полностью ограничить доступ к электронным носителям детям до трех лет. Специалист считает, что увлечение гаджетами может привести к ожирению, онкологии и проблемам в общении. Заявление Сигмана процитировала газета «Известия»

Чрезмерное неконтролируемое потребление технологий может привести к развитию ряда проблем со здоровьем и серьезной зависимости

По мнению эксперта, в первые годы жизни детям нужно больше контактировать с физическими объектами и реальным миром. Именно в это время формируется до 80% мозга ребенка.

Арик Сигман считает, что именно чрезмерное использование гаджетов в детском возрасте способствует развитию ожирения, онкологических заболеваний, а также влияет на его способность общаться в другими детьми.

Ранее Арик Сигман посетил Москву в преддверии Дня защиты детей по приглашению благотворительного фонда Русской медной компании