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Ученый объяснил опасность гаджетов для детей
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Ученый объяснил опасность гаджетов для детей 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Член Королевского общества медицины Великобритании, доктор философии Арик Сигман заявил, что родители должны полностью ограничить доступ к электронным носителям детям до трех лет. Специалист считает, что увлечение гаджетами может привести к ожирению, онкологии и проблемам в общении. Заявление Сигмана процитировала газета «Известия».
Чрезмерное неконтролируемое потребление технологий может привести к развитию ряда проблем со здоровьем и серьезной зависимости
По мнению эксперта, в первые годы жизни детям нужно больше контактировать с физическими объектами и реальным миром. Именно в это время формируется до 80% мозга ребенка.
Арик Сигман считает, что именно чрезмерное использование гаджетов в детском возрасте способствует развитию ожирения, онкологических заболеваний, а также влияет на его способность общаться в другими детьми.
Ранее Арик Сигман посетил Москву в преддверии Дня защиты детей по приглашению благотворительного фонда Русской медной компании.
Детский невролог Павел Соколов рассказал «360», с чем связано увеличение количества детей с врожденными пороками сердца, которые впоследствии могут привести к инсультам. По мнению врача, этому способствуют генетические изменения, вызванные хирургическим вмешательством в организм матери. Такие операции ранее врачами не проводились.
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