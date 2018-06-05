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Матвиенко: сенаторы продолжат мониторинг безопасности отдыха детей в РФ
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Матвиенко: сенаторы продолжат мониторинг безопасности отдыха детей в РФ 

ТАСС 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы продолжат мониторинг безопасности детского отдыха в РФ, доклад об этом будет представлен осенью.
"Мы в прошлом году мониторили, ситуация была существенно лучше. В этом году сенаторы также в каждом регионе продолжат мониторинг организации летней оздоровительной кампании отдыха детей", — сказала Матвиенко журналистам во вторник в Севастополе.
Она отметила, что по итогам этого мониторинга будет представлен общий доклад осенью этого года.
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