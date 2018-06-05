Матвиенко: сенаторы продолжат мониторинг безопасности отдыха детей в РФ

"Мы в прошлом году мониторили, ситуация была существенно лучше. В этом году сенаторы также в каждом регионе продолжат мониторинг организации летней оздоровительной кампании отдыха детей", — сказала Матвиенко журналистам во вторник в Севастополе.

Она отметила, что по итогам этого мониторинга будет представлен общий доклад осенью этого года.