Матвиенко: сенаторы продолжат мониторинг безопасности отдыха детей в РФ 

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы продолжат мониторинг безопасности детского отдыха в РФ, доклад об этом будет представлен осенью.
"Мы в прошлом году мониторили, ситуация была существенно лучше. В этом году сенаторы также в каждом регионе продолжат мониторинг организации летней оздоровительной кампании отдыха детей", — сказала Матвиенко журналистам во вторник в Севастополе.
Она отметила, что по итогам этого мониторинга будет представлен общий доклад осенью этого года.