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Силанов рассказал, чего не хватает для круглогодичной работы детских лагерей
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Силанов рассказал, чего не хватает для круглогодичной работы детских лагерей 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Чтобы детские лагеря Калининградской области работали круглый год, потребуется провести в них газ и построить новые корпуса. Об этом рассказал журналистам глава Калининграда Алексей Силанов 5 июня во время торжественного открытия смены в детском спортивном лагере «Юность».
"Мы поэтапно решаем эту проблему. В лагере Гайдара к газовой системе уже подключены банно-прачечный узел, столовая. Сейчас разрабатывается документация по лагерю «Огонёк» и по проведению газоснабжения сюда, в «Юность». В перспективе все детские лагеря на побережье будут газифицированы", — подчеркнул Силанов.
По словам градоначальника, для этого потребуется ввести дополнительные статьи расходов в бюджет Калининграда. Также для нормальной работы лагерей потребуется построить новые жилые корпуса.
"Зимой лагерь должен отапливаться. Но в деревянных домах это сделать очень сложно. Поэтому нужно вести речь в том числе и о капитальном строительстве. Думаю, что при формировании бюджета на 2019–2020 годы у нас будет раздел в программе развития образования или вообще отдельная программа по развитию наших загородных оздоровительных центров", — отметил Силанов.
Ранее Антон Алиханов высказывался, что «Юность» должна работать круглый год, это значительно увеличит прибыль с продаж путёвок.
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