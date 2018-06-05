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В нижегородской колонии из-за нехватки врачей погиб ребенок
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В нижегородской колонии из-за нехватки врачей погиб ребенок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В нижегородском «Доме ребенка», расположенном на территории одной из исправительных колоний, скончался малыш. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инициированная нижегородской прокуратурой по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях проверка выявила грубые нарушения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей со стороны руководства учреждения. В частности, смерть ребенка могла наступить из-за нехватки врачей и отсутствия надлежащего ухода. Зачастую за детьми было некому присматривать.
«В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой в адрес начальника ГУ ФСИН России по области внесено представление. Материалы проверки направлены в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц», — сообщили в надзорном ведомстве.
По результатам рассмотрения материалов проверки следствием было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Фото: pixabay.com
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