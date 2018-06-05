Награждены победители программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»

5 июня в Старом Осколе состоялась пятая торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучший проект, направленный на совершенствование системы оздоровления детей и повышение квалификации специалистов, задействованных в сфере работы с детьми.

Бюджет программы в каждом из четырёх городов присутствия Металлоинвеста составил 2 млн рублей. Большая часть этих средств будет направлена в форме грантовой поддержки на реализацию лучших здоровьесберегающих проектов. Кроме того, в рамках программы предусмотрены средства на проведение детям дорогостоящего МРТ-обследования (в Старом Осколе), образовательные мероприятия для участников и поддержку некоммерческих организаций-партнеров (НКО) в Губкине, Железногорске, Новотроицке.

«Важность программы «Здоровый ребенок» переоценить невозможно. Она соединила в себе две наиглавнейшие ценности для каждого из нас. Эти ценности — здоровье и дети, — отметила директор по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината Ирина Дружинина . — Я благодарна всем участникам программы за то, что они разрабатывают и внедряют проекты, направленные на укрепление здоровья подрастающего поколения старооскольцев. Пусть вместе с программой «Здоровый ребенок» здоровье, счастье и радость придут в каждый дом».

Обладателями грантов Металлоинвеста в Старом Осколе стали 18 проектов:

Номинация «Марафон здоровья»:

«Формирование навыков ментального счета у детей 5-7 лет в математическом клубе «Пифагорик» на базе детского сада №15 «Дюймовочка»;«Повышение уровня развития мелкой моторики у детей от 1,5 года до 3 лет, посредством создания и функционирования центра «Познавайка» на базе детского сада №42 «Малинка»;«Повышение уровня физического развития у дошкольников 5-6 лет в условиях функционирования спортивной секции «Крепыш» на базе детского сада №2 «Колокольчик»;«Шахматы как средство интеллектуального развития дошкольников», детский сад №46 «Вишенка»;«Развитие силовых способностей дошкольников посредством обучающей игровой системы «Интерактивный скалодром», детский сад № 69 «Ладушки»;«Развитие творческих способностей детей 4-5 лет посредством эбру-терапии на базе детского сада №63 «Машенька»;«Повышение уровня физической подготовки и мотивации к спорту у детей старшего дошкольного возраста, посредством занятий в спортивном клубе «Фитнес–микс» на базе детского сада №65 «Колосок»;«Создание и организация работы спортивной секции «Беби-баланс» по формированию координационных и интеллектуальных способностей у детей 5-6 лет на базе детского сада №68 «Ромашка»;«Развитие физической подготовки для обучения плаванию воспитанников 4-7 лет посредством использования детских тренажеров на базе детского сада №72 «Акварель»;«Повышение уровня физических качеств у детей дошкольного возраста в МБДОУ «Сорокинский детский сад „Золотой ключик“ посредством функционирования спортивной площадки».

Номинация «Раздвигая границы»

«Развитие конструктивно-модельных умений у детей старшего дошкольного возраста, включая детей с ОВЗ, в студии технического творчества «Технодром» на базе детского сада №11 «Звездочка»;«Повышение уровня физического развития детей 4-7 лет с моторной алалией на базе детского сада №22 «Улыбка»;«Создание студии «Танцы+» с использованием элементов танцевально–оздоровительной аэробики для детей и их родителей, посещающих группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на базе детского сада №71 «Почемучка»;«Коррекция нарушений звукопроизношения у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи у детей 5-7 лет посредством Денас-терапии на базе детского сада №5 «Незабудка»;«Использование развивающего сенсорного комплекса Logo5 для развития психических процессов у детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста в условиях детского сада №21 «Сказка»;«Создание центра альтернативной коммуникации «Ступеньки общения» для безречевых детей со сложной структурой дефекта на базе детского сада № 37 «Соловушка».

Номинация «Будь здоров!»

«Организация выхаживания недоношенных детей «методом кенгуру» в перинатальном центре», Городская больница №1;«Волшебная соль!», санаторий для детей «Надежда».

«Наш проект «Организация выхаживания недоношенных детей „методом кенгуру“ в перинатальном центре» посвящён выхаживанию недоношенных детей, родившихся с малым весом, от 500 граммов, — поделилась заместитель главного врача по педиатрической помощи городской больницы №1 Марина Кожина. — Метод заключается в том, что малыша, находящегося на искусственной вентиляции лёгких, кладут на грудь матери. Ребёнок контактирует с мамой, обменивается с ней своей микрофлорой, у мамы сохраняется грудное вскармливание. На грант Металлоинвеста мы приобретем специальные кресла-трансформеры, потому что контакт с мамой должен быть непрерывным в течение четырех-шести часов. И ребёнка при этом лучше не поворачивать, не изменяя положение его тела. Кроме того, будут закуплены подушки-трансформеры, которые позволяют ребёнку, когда он находится не на маме, а в кювезе, находиться в том положении, в котором он мог находиться внутриутробно».

В рамках программы «Здоровый ребенок» Металлоинвест дополнительно выделил грант в размере 400 000 рублей на проведение МРТ-обследования детей Старооскольского городского округа.

В июне гранты программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» будут вручены в Губкине, Железногорске и Новотроицке.