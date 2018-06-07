Металлоинвест подарил детям игровые городки

В Железногорске при поддержке компании «Металлоинвест» построено еще два детских игровых комплекса: по ул. Мира, 61/3 и ул. Ленина, 82/2.

Каждый игровой городок включает в себя комплекс с горкой, двойные качели, песочный дворик и скамейки для отдыха. Летом планируется установить 7 таких комплексов — по наказам избирателей к депутатам-работникам МГОКа, а всего благодаря Металлоинвесту их установлено уже более ста.

Специальная программа Компании по благоустройству детских площадок в микрорайонах Железногорска появилась благодаря инициативе депутатов-горняков. В своих наказах к депутатам жители обращались с просьбами оснастить детские площадки современным игровым оборудованием — безопасным и комфортным для малышей. Так, в жилых кварталах Железногорска стали появляться малые и большие яркие игровые формы с надписью «От депутатов-работников Михайловского ГОКа — детям».

«Приятно, что мы имеем возможность подарить ребятишкам радость, — отметил на открытии депутат Железногорской гордумы, начальник энергоцентра МГОКа Игорь Фетисов. — Важно, что город благоустраивается благодаря тесному взаимодействию депутатов и жителей микрорайонов».

«Хочу выразить огромную благодарность руководителям комбината за детский городок, — сказала участница инициативной группы Анастасия Демидова . — Такие площадки — радость нашим детям, а значит, счастливы и мы, родители».

«Строительство детских площадок — это только одна из многих социальных программ компании «Металлоинвест», в которую входит наше предприятие, — рассказал депутат Железногорской городской Думы , помощник машиниста тягового агрегата УЖДТ МГОКа Николай Ключников. — Компания поддерживает развитие спорта, способствует здоровому образу жизни горожан, делает Железногорск современнее и комфортнее для жизни».

Малыши из детских садов, присутствовавшие на открытии, обещали радовать взрослых, быть послушными и весело провести летнее время на новых площадках.