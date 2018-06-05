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В Челябинске вспомнят детей, погибших от рака
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В Челябинске вспомнят детей, погибших от рака 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В день памяти детей, погибших от онкогематологических заболеваний, 10 июня в Челябинске соберутся родители, которые познали утрату. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили организаторы мероприятия, общественное движение «Искорка».
Cемьи, познавшие утрату, ждут 10 июня в Челябинской государственной филармонии с 11 часов по адресу: улица Труда, 92а. На встречу приглашаются семьи с детьми. Для них будет организована игровая программа. «Рак бывает безжалостным, но невозможно забыть самые любимые глаза и любимые голоса, которые продолжают звучать в сердце. В этот день мы будем вспоминать наших детей, говорить о них, общаться друг с другом, смотреть их фото, слушать музыку», — пояснили организаторы мероприятия.
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