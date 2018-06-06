Бадминтонисты из Марьиной Рощи приняли участие в мастер-классе мастера спорта России

Мастер-класс мастера спорта России по бадминтону Максима Данченко состоялся на днях в спортивном клубе на Шаболовке. Участие в мероприятии приняли спортсмены из Марьиной Рощи, представляющие спортивно-досуговый центр «Шире круг».

— Мероприятие проводилось с целью подготовки спортсменов к чемпионату России среди ветеранов, который пройдет с 11 по 15 июня в поселке Сукко Анапского района. В рамках мастер-класса были показаны и отработаны техника и тактика эффективной игры с учетом возрастных категорий спортсменов, — сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.

Напомним, спортсмены ГБУ „СДЦ „Шире круг“ регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня. (ео)