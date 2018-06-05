Веселыми конкурсами и играми отметили День защиты детей в Марьиной Роще

Спортивный праздник «Наше детство» и интерактивное мероприятие «День дружбы» провели для детей из Марьиной Рощи специалисты спортивно-досугового центра «Шире круг» накануне Дня защиты детей. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.

— Мероприятие было рассчитано на детей различных возрастов. Самые маленькие сыграли в игру «Рыбалка», дети постарше бежали на скорость в ластах и на лыжах, катились на самокате, а в конце праздника приняли участие в футбольном матче, — пояснила Цыганова.

Всем призерам и участникам были вручены грамоты и медали. (ео)