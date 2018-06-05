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Мастер-класс провели для детей с ОВЗ в Махачкале
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Мастер-класс провели для детей с ОВЗ в Махачкале 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Мастер-класс провели для детей с ОВЗ в МахачкалеВ Доме дневного пребывания «Жизнь без слез» для детей с ОВЗ провели мастер-класс «Струнные музыкальные народные инструменты и кавказский барабан».
Мероприятие организовали сотрудники Лабаратории национального инструмента Дома дружбы совместно с волонтерами Минмолодежи Дагестана «Открытые сердца» и аниматорами проекта «Веселый доктор».
Развлечения для детей провели в связи с международным праздником ко Дню защиты детей. Волонтеры и аниматоры развлекали детей музыкальным сопровождением, танцами и различными играми.
По окончании праздника детям вручили подарки.
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