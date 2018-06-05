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Не хватает детских площадок: в Самаре дети играли на опоре ЛЭП
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Не хватает детских площадок: в Самаре дети играли на опоре ЛЭП 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на отсутствие детских площадок в некоторых районах. В частности, на улице Мяги дети вынуждены играть на опоре ЛЭП. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Развлечение детей в школьные каникулы на Мяги, 21. Если бы была детская площадка, они играли бы на ней, — возмутилась жительница Самары.
Самарцы серьезно обеспокоились безопасностью детей после трагического инцидента в селе Ташла Ставропольского района. Здесь подросток в поисках неординарного фотоснимка залез на вышку ЛЭП и, не удержав равновесия, схватился за провода. Полученный удар тока оказался смертельным. Подросток скончался до приезда бригады скорой помощи.
63.ru: последние новости
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