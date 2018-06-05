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Стартовала всероссийская акция «С детством по пути»
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Стартовала всероссийская акция «С детством по пути» 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Проект призван напомнить родителям о важности общения с детьми.
Акция стартует 1 июня и завершится 30 июня. Среди городов-участников акции: Москва, Курск, Тамбов, Архангельск, Волгоград, Нальчик, Пенза, Чебоксары, Саранск, Иркутск и Петропавловск-Камчатский, в остальных городах России акция пройдет в онлайн формате.
Стать участниками акции смогут родители по всей России при заказе такси с детским креслом. Им будет предложено уделить время в дороге не гаджетам или телефонным разговорам, а общению с ребенком и чтению, а также ознакомиться с памяткой ответственному родителю, разработанной вместе с известным психологом Михаилом Лабковским. Брошюру с рассказами для совместного чтения и памяткой родители смогут бесплатно получить в такси партнеров акции или скачать на портале «Я-родитель».
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