Стартовала всероссийская акция «С детством по пути»

Проект призван напомнить родителям о важности общения с детьми.

Акция стартует 1 июня и завершится 30 июня. Среди городов-участников акции: Москва, Курск, Тамбов, Архангельск, Волгоград, Нальчик, Пенза, Чебоксары, Саранск, Иркутск и Петропавловск-Камчатский, в остальных городах России акция пройдет в онлайн формате.

Стать участниками акции смогут родители по всей России при заказе такси с детским креслом. Им будет предложено уделить время в дороге не гаджетам или телефонным разговорам, а общению с ребенком и чтению, а также ознакомиться с памяткой ответственному родителю, разработанной вместе с известным психологом Михаилом Лабковским. Брошюру с рассказами для совместного чтения и памяткой родители смогут бесплатно получить в такси партнеров акции или скачать на портале «Я-родитель».

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