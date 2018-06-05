Ещё
Международный день защиты детей отметили в дошкольных отделениях школы №1274 Южнопортового
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Международный день защиты детей отметили в дошкольных отделениях школы №1274 Южнопортового 

Управа Южнопортового района 36 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В дошкольных отделениях школы № 1274 имени Владимира Маяковского 1 июня отметили День защиты детей. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Это один из самых радостных и любимых праздников для детворы. Весь день ребята встречались с героями сказок и вместе с ними играли, пели песни, проводили конкурсы, участвовали в спортивных эстафетах — отметили в администрации.
Активное участие в праздничных мероприятия принимали родители, на время возвращаясь в мир детства в роли сказочных персонажей.
(ап)
Управа Южнопортового района: последние новости
Об истории Международного дня защиты детей поговорили в библиотеке на Велозаводской В детском саду на 2-й улице Машиностроения отметили день московской символики В детском саду на 5-й Кожуховской отметили Международный день птиц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть68
Почему Безруков стал так много пить5
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире3
Рок-музыканты, которых не берут года
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
06:43
Киношные штампы, рассмешившие учёных
Кино
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение