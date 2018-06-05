Международный день защиты детей отметили в дошкольных отделениях школы №1274 Южнопортового

В дошкольных отделениях школы № 1274 имени Владимира Маяковского 1 июня отметили День защиты детей. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Это один из самых радостных и любимых праздников для детворы. Весь день ребята встречались с героями сказок и вместе с ними играли, пели песни, проводили конкурсы, участвовали в спортивных эстафетах — отметили в администрации.

Активное участие в праздничных мероприятия принимали родители, на время возвращаясь в мир детства в роли сказочных персонажей.

(ап)