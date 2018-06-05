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Юные жители района Аэропорт провели социомониторинг ко Дню защиты детей
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Юные жители района Аэропорт провели социомониторинг ко Дню защиты детей 

Управа района Аэропорт города Москвы 12 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Юные жители района Аэропорт, участвующие в программе отдыха «Московская смена — 2018» в ЦСПСиД «Сокол», провели социомониторинг ко Дню защиты детей в парке у кинотеатра «Ленинград». Прохожим задавали вопрос «От чего нужно защищать детей?».
— Люди разных возрастов охотно делились с ребятами своими мыслями о счастливом детстве, проблемах отцов и детей, о том, каким должно быть правильное воспитание. Юные журналисты так увлеклись своим делом, что не хотели покидать аллеи гостеприимного парка, — поделилась педагог ЦСПСиД «Сокол».
Центр социальной помощи семье и детям «Сокол» расположен по адресу Песчаный переулок, д. 10, корп. 1. (мю)
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