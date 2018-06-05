Юные жители района Аэропорт провели социомониторинг ко Дню защиты детей

Юные жители района Аэропорт, участвующие в программе отдыха «Московская смена — 2018» в ЦСПСиД «Сокол», провели социомониторинг ко Дню защиты детей в парке у кинотеатра «Ленинград». Прохожим задавали вопрос «От чего нужно защищать детей?».

— Люди разных возрастов охотно делились с ребятами своими мыслями о счастливом детстве, проблемах отцов и детей, о том, каким должно быть правильное воспитание. Юные журналисты так увлеклись своим делом, что не хотели покидать аллеи гостеприимного парка, — поделилась педагог ЦСПСиД «Сокол».

Центр социальной помощи семье и детям «Сокол» расположен по адресу Песчаный переулок, д. 10, корп. 1. (мю)