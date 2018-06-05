Казарменные каникулы

При упоминании детских оздоровительных лагерей первой ассоциацией на ум приходит фильм американского режиссера Барри Зонненфельда «Семейные ценности Аддамсов». Там есть одна сцена, когда детей главных героев решают отправить на лето в детский лагерь. Юные Аддамсы не скрывают своего ужаса.

Вот и я не смогла этого сделать, когда по окончании девятого класса нас с сестрой мама решила отправить отдыхать в детский лагерь к Черному морю в Херсонскую область Украины.

Сама по себе идея таких «казарменных» каникул мне казалась дикой. По приезде выяснилось, что не казалось.

На этаже — не менее 15 комнат, каждая из которых вмещает шесть человек. Скудная обстановка: один платяной шкаф, тумбочка и односпальные кровати с панцирной сеткой. И венчает все это «великолепие» один туалет на этаж, в отдельном здании были душевые, которые работали раз в неделю.

Дело даже не в том, что большую часть своей детской жизни я привыкла проводить в несколько других условиях. Вопрос в том, каким может быть полноценный отдых в откровенно казарменных условиях, когда все делается по строгому распорядку и фактически под надзором воспитателей? Безусловно, кому-то, может, и нравится. Но, простите, как можно отдыхать в режиме постоянных ограничений и запретов?

Лучший свой летний отдых — в деревне у бабушки, в Казахстане — вспоминаю с теплотой и светлой грустью до сих пор. Это было незабываемое время. Никаких запретов — можно было гулять сколько хочешь, купаться, сколько пожелаешь, общаться с друзьями.

Именно это, с моей точки зрения, и есть замечательное детское лето, полное приключений, познания окружающего мира, хороших друзей. А главное — любимая добрая бабушка, которую не заменит ни один лагерь.

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Колонка обозревателя «ВМ» Дарьи Головчанской

Юбка из джинсы и перешитая из маминой ядовито-малиновая кофта были положены в чемодан. Комплектом к ним шли надраенные гуталином, чтобы закрасить сбитые мысы, синие лодочки. Наряд предназначался для дискотек, которые для старших отрядов организовывали в лагере. Я собиралась на свою последнюю смену (далее…).