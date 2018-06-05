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В Калининградской области создадут группы дневного пребывания для детей-инвалидов
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В Калининградской области создадут группы дневного пребывания для детей-инвалидов 

Клопс.Ru 37 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Общественной палате Калининградской области прошло заседание круглого стола на тему «Актуальные вопросы сопровождения людей с ментальной инвалидностью». Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Калининградской области.
Мероприятие организовано детско-молодежной организацией инвалидов «Мария». Участниками встречи стали мамы детей с ментальной инвалидностью, представители общественных организаций, руководители специализированных учреждений, члены Общественной палаты региона.
Сейчас в Калининградской области работают два интерната, предназначенных для людей с особенностями ментального развития. В этих учреждениях живут дети, оставленные родителями, либо дети, которым необходимо постоянное наблюдение специалистов. Именно для такой категории детей прорабатывается вопрос о создании дополнительных групп пятидневного пребывания.
Также для особенных детей работают три реабилитационных центра, один из них находится в Советске, где также есть группа пятидневного пребывания в помощь родителям. Такие группы помогают матерям, которые вынуждены воспитывать особенного ребенка в одиночку и зарабатывать самостоятельно.
В круглом столе принял участие Андрей Царев — первый заместитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке Социально ориентированных НКО, директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», председатель Совета МОО «Равные возможности», кандидат педагогических наук. В прошлом году Центр лечебной педагогики получил статус Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями и с тяжелыми множественными нарушениями.
По итогам собрания будет сформированы предложения для органов социальной политики области, а также планируется создание совета по проработке комплексного сопровождения детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития.
Ранее сообщалось, что в школах России появится лечебная физкультура для детей-инвалидов.
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