В Калининградской области создадут группы дневного пребывания для детей-инвалидов

В Общественной палате Калининградской области прошло заседание круглого стола на тему «Актуальные вопросы сопровождения людей с ментальной инвалидностью». Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Калининградской области.

Мероприятие организовано детско-молодежной организацией инвалидов «Мария». Участниками встречи стали мамы детей с ментальной инвалидностью, представители общественных организаций, руководители специализированных учреждений, члены Общественной палаты региона.

Сейчас в Калининградской области работают два интерната, предназначенных для людей с особенностями ментального развития. В этих учреждениях живут дети, оставленные родителями, либо дети, которым необходимо постоянное наблюдение специалистов. Именно для такой категории детей прорабатывается вопрос о создании дополнительных групп пятидневного пребывания.

Также для особенных детей работают три реабилитационных центра, один из них находится в Советске, где также есть группа пятидневного пребывания в помощь родителям. Такие группы помогают матерям, которые вынуждены воспитывать особенного ребенка в одиночку и зарабатывать самостоятельно.

В круглом столе принял участие Андрей Царев — первый заместитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке Социально ориентированных НКО, директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», председатель Совета МОО «Равные возможности», кандидат педагогических наук. В прошлом году Центр лечебной педагогики получил статус Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями и с тяжелыми множественными нарушениями.

По итогам собрания будет сформированы предложения для органов социальной политики области, а также планируется создание совета по проработке комплексного сопровождения детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития.

Ранее сообщалось, что в школах России появится лечебная физкультура для детей-инвалидов.