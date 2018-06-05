Акушерка из Щукина стала победительницей городского конкурса профмастерства

В Москве прошел финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист 2018». Лучшей акушеркой стала сотрудница больницы №52 района Щукино Инна Клишина.

— О здоровье ребенка начинают заботиться с самой ранней стадии — с периода беременности будущей матери. Немалая роль в этом принадлежит акушерке, наблюдающей женщину весь период беременности, а также ребенка раннего детского возраста. Акушерка — это тот человек, который первым подтверждает беременность женщины, и первый, кто видит ребенка, когда он родится. Акушерка в ответе сразу за две жизни — мамы и ребенка. Именно поэтому она не только должна обладать четкими знаниями, но и быть чуткой, тактичной, способной быстро принимать верные решения. Неудивительно, что к образованию и повышению квалификации акушерок в Москве подходят очень основательно и серьезно, — отметили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Конкурс «Лучшая акушерка» проводился в три этапа. Специалисты демонстрировали свои профессиональные знания, умения, практический опыт при выполнении конкурсных заданий.