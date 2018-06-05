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В поликлинике №60 снова заработала детская стоматология
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В поликлинике №60 снова заработала детская стоматология 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В поликлинике №60 на улице Твардовского возобновлена работа детского стоматологического отделения.
— Детское отделение было создано на базе взрослой поликлиники в 2014 году для удобства жителей с детьми. Однако с апреля 2018 года работа детской стоматологии была приостановлена, так как объёмы медицинской помощи и финансовое обеспечение по территориальной программе ОМС для учреждения были выделены только с учётом обслуживания взрослого населения, — пояснил главный врач стоматологической поликлиники Евгений Терняков.
Детская стоматология открылась 22 мая по приказу Департамента здравоохранения Москвы. Возобновлена работа по территориальной программе ОМС.
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