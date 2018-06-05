Центр «Брэк» организовал тематический праздник для детей

Специалисты государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр „Брэк“ 1 июня организовали и провели спортивно-игровую программу, посвященную Дню защиты детей. Об этом сообщила директор центра Марина Алексашкина.

— Мероприятие проходило на открытой площадке по адресу Чукотский проезд, д. 2. Количество участников составило 30 человек. Возраст всех участников от 9 до 17 лет. Дети соревновались в различных эстафетах и перетягивании каната. Спортивно-игровая программа прошла в дружественной и веселой обстановке, — отметила директор „Брэка“.

Все участники были награждены сладкими призами. (ео)