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Центр «Брэк» организовал тематический праздник для детей
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Центр «Брэк» организовал тематический праздник для детей 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Специалисты государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр „Брэк“ 1 июня организовали и провели спортивно-игровую программу, посвященную Дню защиты детей. Об этом сообщила директор центра Марина Алексашкина.
— Мероприятие проходило на открытой площадке по адресу Чукотский проезд, д. 2. Количество участников составило 30 человек. Возраст всех участников от 9 до 17 лет. Дети соревновались в различных эстафетах и перетягивании каната. Спортивно-игровая программа прошла в дружественной и веселой обстановке, — отметила директор „Брэка“.
Все участники были награждены сладкими призами. (ео)
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