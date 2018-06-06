Казахстан столкнулся с распространением менингококковой инфекции

Астана, 5 июня / Синьхуа / — В Казахстане с начала 2018 года с подозрением на менингококковую инфекцию обратилось 593 человека, из них госпитализировано 213, диагноз менингококковая инфекция подтвержден 58 пациентам. На сегодня умерли 13 человек, 10 выписаны, 35 получают лечение. Больше всего больных выявлено в Алматы. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов на встрече с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.

В связи с распространением менингококковой инфекции ограничены массовые мероприятия в Алматы и Алматинской области, в том числе в детских дошкольных учреждениях. До 18 июня отложено открытие летних оздоровительных лагерей для детей. —0—