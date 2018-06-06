Сделать всё возможное

Это услуги медучреждений, рассчитывать на которые могут все жители региона. Подробнее об этом рассказал заместитель главного врача по развитию Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП) Алексей Ди.

Тысячи жизней

— Что сегодня представляет организация, который вы представляете?

— Это крупный медицинский центр. Он имеет статут учреждения третьего уровня и объединяет семь крупнейших лечебно-профилактических учреждений Приморья. Это Центр охраны материнства и детства (ул. Уборевича, 30/37), Центр восстановительной медицины и реабилитации (ул. Кирова, 66), Диагностический центр (ул. Черемуховая, 11 и ул. Светланская, 38), Врачебно-физкультурный диспансер (ул. Черемуховая, 11), Центр реабилитации слуха (ул. Спортивная, 11), Центр вакцинопрофилактики (ул. Черемуховая, 11). Наш Центр — учреждение, в первую очередь оказывающее помощь детскому населению.

— На счету у медиков центра — тысячи спасенных детских жизней. Какие методики — его визитная карточка?

— Врачи владеют эксклюзивными методиками оперативного вмешательства, которые позволяют детям с особенностями развития не только полностью забыть о своем физическом недостатке, но и значительно улучшить качество жизни в последующем. Региональная программа «Развития здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы нацелена на современную помощь детям с самыми тяжелыми недугами.

Операции, которые по праву можно назвать уникальными, выполняют на базе нашего центра. Стационар отделения детской хирургии ККЦ СВМП рассчитан на 50 коек для круглосуточного пребывания пациентов по профилям: нейрохирургия, ортопедия, хирургия и урология. Ежегодно здесь получают лечение порядка 1,5 тысяч детей и подростков.

Например, врожденные и приобретенные пороки развития грудной клетки, такие как воронкообразная — впалая грудь и килевидная — выпуклая грудь — деформации — редкие, но в то же время достаточно коварные заболевания. Воронкообразная деформация — помимо того, что это ярко выраженный эстетический дефект, может повлечь за собой нарушение функций дыхательной и сердечно­сосудистой систем. К сожалению, подавляющий процент населения, страдающего этим недугом, дети. Но даже такие пороки успешно корригируются травматологами-ортопедами отделения. Метод, который при этом используется, является эффективным и малоинвазивным оперативным вмешательством, позволяющим ребенку вернуться в социум уже через 2-2,5 недели после операции. Что важно, после прохождения полного курса лечения у пациента не остается практически никаких ограничений для дальнейшей жизнедеятельности.

Травмы и грыжи

— Ортопедические проблемы часто встречаются у маленьких жителей края?

— Очень часто диагностируются у детей новообразования костей, сухожилий и суставных оболочек, врожденное или приобретенное укорочение бедренных костей, деформации конечностей, постожоговые и посттравматические контрактуры и прочие. Пациентам с такими патологиями тоже проводится оперативное лечение.

Устранение тяжёлых форм сколиотической деформации 3-й и 4-й степени — прогрессирующий сколиоз — ещё одна из современных и востребованных операций, которая также выполняется травматолагами-ортопедами нашего Центра. Эта сложнейшая операция требует тщательной подготовки и является высокотехнологичной. Во время операции при помощи специальной металлоконструкции, титановых стержней и винтов, регулирующих изменение положения каждого позвонка, достигается коррекция деформации и уменьшение угла сколиотической дуги. После этого пациент направляется в реанимационное отделение, где находится под наблюдением. Далее он переводится в стационар, где проводится вертикализация пациента, лечебная физкультура и физиотерапевтическое лечение, направленное на восстановление. Полностью реабилитация занимает до полугода.

— Проблема урологии тоже всерьёз касается детей?

— К сожалению, врачи-урологи констатируют: число патологий мочеполовой сферы с каждым годом только увеличивается. Чтобы иметь возможность помочь пациентам всех возрастов, в отделении детской хирургии ККЦ СВМП предусмотрели всё необходимое для оказания квалифицированной медпомощи взрослым и детям.

В отделении используются новейшие малоинвазивные щадящие технологии в лечении мочекаменной болезни и других заболеваний, таких как гипоспадия — ранее детей с такой аномалией отправляли в центральные регионы страны, теперь благодаря диагностическому потенциалу центра и профессионализму докторов их оперируют здесь.

В плане нейрохирургии маленькие пациенты могут рассчитывать на помощь при гидроцефалии, опухолях и кистах ЦНС, последствиях тяжёлых черепно­мозговых травм, пороках развития ЦНС — спиномозговых грыжах и других, грыжах диска позвоночника. В дополнении ко всему в стенах учреждения можно получить лечение при пороках развития кожи, мягких тканей и внутренних органов.

Радовать близких

— Какую помощь оказывает центр детям с заболеваниями челюстно-лицевой области?

— В центре оперируют детей с заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой области — опухоли, кисты, рубцовые деформации; пороками развития лица — расщелины верхней губы и нёба; гемангиомами лица, аномалиями развития зубов, челюстей, аномалиями развития ушных раковин.

Этим летом мы планируем провести большую социальную акцию — помочь детям с челюстно-лицевыми с проблемами. Её цель — без квот, бесплатно прооперировать детей, которые страдают пороками развития лица. Акция пройдет при поддержке «Русфонда». Записаться на прием и консультацию можно по телефону, его мы укажем на сайте нашего центра.

— Чем помогает пациентам наиболее востребованное отделение детской кардиологии и сердечно­сосудистой хирургии?

— Здесь спасают детей с серьёзными патологиями органов системы кровообращения. Каждый год в отделении проходят лечение в среднем около 600 детей, причем больше половины из них — дети с врожденными пороками сердца.

Часто встречающиеся аномалии — дефект межпредсердной перегородки и открытый артериальный проток. Возможности кардиохирургии центра позволяют подарить возможность здоровой жизни младенцам и с критическими пороками сердца, например, при транспозиции магистральных артерий.

— В конце прошлого года руководство центра озвучивало планы по реорганизации детской кардиологической службы в полноценный центр детской кардиологии и кардиохирургии с самым современным оборудованием и высококлассными специалистами. Планы получили продолжение?

— Работа идёт поэтапно. В конце прошлого года на седьмом этаже здания Центра материнства и детства освободились площади. Ранее этаж был разделён — в одном крыле частично располагалась детская кардиология, другое занимала частная клиника. А именно в этом крыле находятся очень удобные и комфортные помещения, идеально подходящие для организации профильной детской службы со стационарными кардиологическими койками. Ранее отделение располагалось достаточно разрозненно, палаты находились на четвертом и седьмом этажах, при этом операционная с реанимацией — на втором. Поэтому в основе наших планов лежит здравая идея объединить разрозненные и разобщенные ранее службы. Даже неспециалисту понятно, что перевозить прооперированного ребенка на обычном лифте из реанимации в палату — значит подвергать его необоснованному риску инфицирования.

Если говорить об актуальности проекта создания такой службы, то я приведу сухие цифры статистики: ежегодно в Приморье рождается порядка 200 детей с пороками развития сердца, причём данная цифра постоянно растёт. Поэтому актуальность и востребованность кардиохирургической помощи нашим детям действительно велика. Мы должны сделать все возможное, чтобы они вернулись к жизни, радовали нас, своих родителей, будущих друзей, всех родных и близких.

КСТАТИ

Чтобы попасть на приём в Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, необходимо получить направление у лечащего врача по месту наблюдения. Можно также обратиться самостоятельно через наш сайт или по телефону единой регистратуры: 8 (423) 240-66-69.

Ежегодно в крае рождается до 200 детей с пороками сердца.