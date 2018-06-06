Звонок по жизненным показаниям

Личные проблемы, переживания всегда кажутся человеку чем-то очень глобальным и невероятно сложным.

В случае с подростками ещё и окрашиваются грифами «нерешаемое» и «никто не поймёт». В этот непростой период тонкая душевная организация ребёнка остро нуждается в разрядке: хочется поговорить, рассказать, «поплакаться в жилетку» тому, кто просто выслушает и уж точно не будет осуждать. К сожалению, не многие знают, что в Приморском крае возможность выговориться и получить анонимную психологическую помощь есть у каждого. Для этого нужно набрать номер «Телефона доверия для детей, подростков и их родителей».

Выход есть

Сегодня к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия «8-800-2000-122» подключены телефоны двух учреждений края, оказывающих круглосуточную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Парус надежды“ 8 (423) 249— 72-68 и Кризисно-адаптационный центр „Мир ребёнка“ на базе детской психиатрической больницы 8 (423) 220-65-73, 8 (423) 207-70-75.

Служба призвана помочь ребёнку, подростку или родителю как можно скорее вынырнуть из омута отчаяния, страха и перейти к активным действиям для решения сложившейся проблемы. Кому-то может быть достаточно разговора, кто-то почувствует нужду в очной встрече с психологом, а кто-то поплачет в трубку под успокаивающий голос специалиста и успокоится. Любой из благополучных финалов возможен благодаря тому, что молодые люди могут анонимно и бесплатно, без стеснения и страха, рассказать о чёрной полосе в жизни.

Создатели „Телефона доверия“ отлично понимали, что одна только возможность просто поделиться своей проблемой и переживаниями уже благоприятно влияет на гармоничное психическое развитие и здоровье подрастающего организма, а потому сделали Службу доступной для каждого24 часа в сутки и семь дней в неделю. Неподходящих поводов для звонка здесь не бывает. Ребёнок может поведать обо всём на свете: от неразделённой любви, глупой ссоры с другом и странных особенностях собственного поведения до случаев домашнего насилия и сексуальных домогательствах. Разумеется, звонки поступают разные — бывают и розыгрыши, молчания в трубку от „телефонных шалунов“, и „анонимки“ от соседей, и звонки от взрослых, тяжело переживающих острые периоды взросления своих чад, и обращения очень стеснительных детей. Специалисты находят индивидуальный подход к каждому, и в итоге ситуации разбирают и разъясняют.

Время разговора не ограничено. До тех пор, пока оператор не почувствует, что завершил свою работу и на этом можно остановиться, беседа не может быть закончена. Обычно детям не требуются многочасовые диалоги — в среднем консультация ребёнка длится около 40 минут.

Если одного разговора мало и собеседник даёт согласие на получение очной помощи и добровольно называет свой адрес, то специалист передаёт информацию в смежные службы — следственный комитет прокуратуру , полицию, комиссию по делам несовершеннолетних, органы опеки и т. д. В рамках службы экстренной помощи „Социальный патруль“ организует выезд в семью.

Слушаю, малыш!

— Детский телефон доверия — просто необходимый ресурс в современном мире, потому что если мы, взрослые люди, часто теряемся в режиме большого потока негативной информации и не можем разобраться, то что уж говорить о детях, — говорит главврач психиатрической больницы, на базе которой создан кризисно-адаптационный центр „Мир ребёнка“, Анастасия Горохова. — Часто бывает, что ребёнку негде найти ответы на вопросы, касающиеся нравственно-этических и просто человеческих отношений, рассказать о проблемах со сверстниками, учителями, родителями. Это в итоге приводит к тому, что неокрепший организм впадает в отчаяние, состояние, когда жизнь кажется беспросветной, когда теряется банальное умение адекватно идентифицировать свои чувства. Очень важно, чтобы в этот момент ребёнок нашёл помощь, например, обратившись за помощью в нашу службу.

По словам Анастасии Витальевны, ежегодно „пациентами“ виртуального кабинета экстренной психологической помощи становятся более семи тысяч граждан — дети и подростки, как „домашние“, так и воспитанники казённых учреждений, родители, бабушки с дедушками и просто неравнодушные приморцы.

— Отрадно говорить, что год от года количество звонков увеличивается. С одной стороны, это говорит о большой востребованности службы у населения, а с другой — о потребности детей и подростков задать вопрос и услышать ответ без нравоучений или же получить оперативную помощь, когда кажется, что легче завершить жизнь, чем продолжать существовать с болью в душе, — отметила она.

Специалисты телефона доверия 8 (423) 220-65-73 и 8-800-2000-122 — психиатры, психотерапевты и клинические психологи, работающие в детской краевой психиатрической больнице. Бояться их ни в коем случае не надо, никто не собирается „упекать“ юного собеседника в „комнату с мягкими стенами“. Они занимаются решением таких радикальных проблем, как детский суицид, применение против несовершеннолетних физического, эмоционального, сексуального насилия, кризисные ситуации в семье и школе.

— В первую очередь консультант должен снять острый психический процесс в голове у подростка, направив его на путь решения, а потом уже пригласить на очную консультацию, чтобы при личной встрече проработать проблему и не допустить повторения мыслей суицидальной наклонности. Порядка 30% юных собеседников соглашаются на встречу и получают конкретную кризисную помощь в нашем учреждении, — продолжает специалист.

Также через телефон доверия психиатры проводят полноценные психотерапевтические сеансы для родителей, дети которых ушли из жизни, оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей и других взрослых, которые по тем или иным причинам не могут посетить врачей лично.

Не оставить в беде

Если центр „Мир ребёнка“ работает в области здравоохранения, то социально-реабилитационный центр „Парус Надежды“ отвечает за сферу социальной защиты детей и семей Приморья. Именно это учреждение стало тем, кто „открыл“ детский „Телефон доверия“ — 8 (423) 249— 72-68 и 8-800-2000-122 — юным жителям края.

— На базе нестационарного отделения помощи семье и детям „Семь-Я“ (ул. Сипягина, 15) находятся сразу две важные службы: „Телефон доверия для детей, подростков и их родителей“ и мобильная Служба экстренной социальной помощи „Социальный патруль“. В случае выявления факта жестокого обращения с детьми обратитесь по телефону: 2-902-011 или 8-800-2000-122.

Звонки неравнодушных граждан помогают в кратчайшие сроки отреагировать на обращение и помочь семьям, а также прийти на помощь ребёнку, родители которого не справляются по тем или иным причинам со своими обязанностями — не кормят, не ухаживают, допускают по отношению к нему элементы жесткого обращения, физического или психологического насилия. Мы работаем как с причинами неблагополучия семьи, так и с её следствием — различными травмами у детей, — рассказывает зам. директора „Паруса Надежды“ по методической работе Наталья Влох.

По её словам, постоянными пользователями „Детского Телефона доверия“ также являются подростки и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего им не требуется „Социальный патруль“ для решения конфликта с родителями или экстренная психологическая помощь — они просто хотят поговорить, пообщаться, поделиться переживаниями или рассказать радостную новость. За почти 19 лет работы сотрудники Службы стали настолько близки со своими собеседниками, что многие их уже узнают по голосу и звонят, чтобы сказать: „У меня всё хорошо. Спасибо вам за помощь!“

— Не бывает ситуаций, когда консультант не может ответить на звонок или отказать обратившимся в просто человеческом общении. В рамках работы „Детского телефона доверия“ помощь может быть разной и в зависимости от индивидуальных потребностей, не всем нужен совет психолога — иногда людям необходимо, чтобы их просто выслушали, — сказала в заключение Наталья Влох.

Материал подготовлен в рамках проекта „АиФ-Приморья“ „Ребёнку нужна семья!“

ЦИФРЫ

Круглосуточная Служба экстренной психологической помощи „Телефон доверия“ действует в Приморье с 2000 года. За 2017-й в службу поступило 7 430 звонков, в том числе 4 обращения от несовершеннолетних по вопросу сексуального насилия.

КСТАТИ Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, во Владивостоке работает центр диагностики и консультирования „Коррекция“. Специалисты центра ждут звонков по тел. : (423) 264-85-46. Время работы — с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Работает центр по двум адресам: ул. Толстого, 54, тел. : (423) 264-85-41, и Океанский проспект, 41, тел. : (423) 244-62-27.

»У меня всё хорошо. Спасибо за помощь!»